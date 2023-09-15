В Литве цены на экспортированные товары чуть возросли, на импортированные – снизились

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
В июле 2023 года, по сравнению с июнем, цены на экспортированные товары выросли на 0,1 проц., а цены на импортированные товары снизились на 0,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Среди экспортированных товаров больше всего – на 6,9 проц. – подорожали рафинированные нефтепродукты. Резиновые изделия подорожали на 6,7 проц., изделия из бетона, цемента и гипса – на 5,8 проц., но подешевел посадочный материал: живые растения, луковицы, клубни и корни, черенки и побеги, мицелии – 20 проц., электроэнергия – 15,1 проц., стекло и изделия из стекла – 5 проц.

Среди импортированных товаров больше всего – на 7,1 проц. – подешевели многолетние сельскохозяйственные растения. Рыбы и другие продукты рыболовства подешевели на 6,1 проц., природный газ – 5,4 проц., но подорожала сырая нефть – 3,8 проц., табачные изделия – 3,4 проц., обработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски – 3,3 проц.

За месяц цены на импортированные из еврозоны товары снизились на 0,7 проц., не из еврозоны – повысились на 0,3 проц.

За год (июль 2023 г., по сравнению с июлем 2022 г.) цены на экспортируемые товары снизились на 8,6 проц., импортируемые – 15 проц.
Цены на импортируемые из еврозоны товары за год сократились на 3,2 проц., не из еврозоны – 23 проц.

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