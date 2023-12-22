В Литве цена на молоко с августа выросла на 23,9%

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в ноябре росла третий месяц подряд и достигла 41,96 цента за килограмм – на 7,8% больше по сравнению с октябрем (38,93 цента), свидетельствуют окончательные результаты Обсерватории молочного рынка (ОМР) Европейского союза (ЕС).
По данным ОМР, с августа, когда цена на сырьевое молоко в Литве начала расти, она выросла на 23,9%.
По словам Э. Симониса, цена на молоко в Литве росла гораздо быстрее, чем в среднем по ЕС, а цена, которую платят крупным поставщикам в нашей стране, сравнялась со средней по Европе и превысила ее.
В ноябре крупным производителям молока в Литве за натуральное молоко переработчики платили в среднем 45,89 цента за килограмм, сообщает Центр сельскохозяйственных данных.
"Цены на молоко в Литве колеблются резче, чем в других странах ЕС, поскольку у нас преимущественно малые фермы. В основных странах молочной отрасли ЕС цены более стабильны из-за концентрации крупных ферм", - в сообщении цитируется Э. Симонис.
Он добавил, что некоторые крупные молочные фермы в Литве в ноябре получили более высокие цены, чем фермы Германии, Ирландии, Дании, Бельгии, Франции или Голландии.
По данным ОМР, средняя цена на сырьевое молоко в Сообществе в октябре этого года выросла на 1,8% до 44,22 цента за килограмм.
В октябре этого года молока в Литве скуплено на 5,7%, а в ноябре – на 4,4% больше, по сравнению с теми же месяцами прошлого года.