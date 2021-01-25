Центробанк утверждает, что это промежуточная миссия, предназначенная для дальнейшей подготовки к консультациям с экспертами МВФ.
"Эксперты МВФ ознакомятся с макроэкономическим состоянием Литвы, прогнозами развития хозяйства и рынка труда, положением в финансовом секторе, будут интересоваться фискальной политикой и уделять много внимания воздействию COVID-19, а также реализации ответа на коронакризис", – говорится в сообщении.
В ходе миссии, которую возглавит Борхиа Гарсия, намечены встречи с представителями БЛ, Минфина, других госведомств и частного сектора.
Последний раз миссия МВФ работала в Литве до пандемии – в ноябре 2019 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вице-министр рассказала, какие карантинные ограничения могут смягчить (10)
Карантин в Литве , скорее всего продлят, но, вероятно,...
Крупные торговые сети Литвы надеются на рекордные продажи и планируют инвестиции (1)
Крупные торговые сети Литвы отметили прошлый год...
С понедельника в Литве придется изолироваться приезжим из большинства стран (4)
С понедельника в Литве придется изолироваться...
Коронавирус в Литве: 541 новый случай, скончались 15 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай...