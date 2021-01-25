Центробанк утверждает, что это промежуточная миссия, предназначенная для дальнейшей подготовки к консультациям с экспертами МВФ.

"Эксперты МВФ ознакомятся с макроэкономическим состоянием Литвы, прогнозами развития хозяйства и рынка труда, положением в финансовом секторе, будут интересоваться фискальной политикой и уделять много внимания воздействию COVID-19, а также реализации ответа на коронакризис", – говорится в сообщении.

В ходе миссии, которую возглавит Борхиа Гарсия, намечены встречи с представителями БЛ, Минфина, других госведомств и частного сектора.

Последний раз миссия МВФ работала в Литве до пандемии – в ноябре 2019 года.