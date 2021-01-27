aA
В Литве из-за повреждений линий электропередачи в результате обильного снегопада в среду утром без электроснабжения остается около 55 тыс. домашних хозяйств.
В Литве без электричества остается 55 тысяч домашних хозяйств
© DELFI / Valdas Kopūstas

Как сообщает оператор ESO, больше всего повреждений фиксируется в Вильнюсском и Утенском регионах, где электричества нет примерно у 19 тыс. и 16 тыс. потребителей.

Устранение неисправностей продолжается, работает 250 бригад, однако восстановление энергоснабжения затянется.

Ожидается, что после улучшения погоды в среду повреждений станет меньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве из-за снегопада без электричества остается 20-25 тысяч домохозяйств (5)

В Ливе из-за обильного снегопада во вторник без...

В Литве идет снег: как выглядят дороги (22)

Водители в Литве должны быть готовы к тому, что на...

За окном - снегопад, жителям рекомендуют не ездить по лесным дорогам (17)

В Литве продолжается снегопад, поэтому как синоптик...

TOP новостей

Премьер Литвы: возможные послабления правительство будет обсуждать каждую неделю

После того как правительство Литвы еще на месяц...

Официально: карантин и ограничения на передвижение в Литве продлили до марта (12)

В среду правительство Литвы продлило карантин и...

Глава МИД Литвы возмущен высказыванием коллеги по партии на тему Холокоста: "Я зол, по-человечески очень зол" (1)

Министр иностранных дел, председатель правящей партии...

Вирусолог о ситуации в Литве: надо переждать январь и февраль (34)

Докторант вирусологии и биоинформатики Кембриджского...

Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 24 человека (17)

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1278 новых...