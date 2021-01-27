В Литве без электричества остается 55 тысяч домашних хозяйств

Как сообщает оператор ESO, больше всего повреждений фиксируется в Вильнюсском и Утенском регионах, где электричества нет примерно у 19 тыс. и 16 тыс. потребителей.
Устранение неисправностей продолжается, работает 250 бригад, однако восстановление энергоснабжения затянется.
Ожидается, что после улучшения погоды в среду повреждений станет меньше.
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