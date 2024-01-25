В литовской компании Jurby Water Tech, подозреваемой в нарушении санкций, прошли обыски

Сообщается, что во вторник сотрудники КСТ, при содействии сотрудников Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), провели обыски в административных и производственных помещениях ЗАО Jurby Water Tech в Каунасе.

Обыски проводились в продолжение начатого еще осенью 2023 г. досудебного расследования возможного нарушения международных санкций против России.

Сотрудники КСТ предъявили подозрения в этом нарушении руководителю указанной компании. Кроме того, таможенники еще в октябре 2023 г. в Клайпеде задержали оборудование указанной компании для фильтрации воды, которое якобы предназначалось для отправки в Китай. Есть подозрение, что таким образом была осуществлена попытка экспортировать данные товаров предположительно двойного назначения в Россию.

Как сообщил на этой неделе Отдел расследований LRT, даже после начала полномасштабной войны в Украине водоочистительные технологии поставлялись из Каунаса в Россию через зарубежные посреднические компании.