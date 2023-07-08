В литовской деревне возродили обанкротившийся бизнес и не ощущают кризиса

В месяц здесь производится около 200-300 единиц нестандартных фанерованных и окрашенных межкомнатных дверей. Все они отправляются частным клиентам или в салоны в Литве, только около 5 процентов продукции уходит за границу. Однако руководитель говорит, что обсуждаются планы выхода на зарубежные рынки, в основном в Норвегию, где уже налажены контакты, но не хватает мощностей и производственных площадей. Поэтому в ближайшее время планируется расширение.

В 2015 году в обанкротившееся производственное предприятие инвестировал Ю. Станкявичюс, вернувшийся в Расейняй из Вильнюса . Геодезист по профессии, он никакого отношения не имел к производству, но хотел начать работать на себя. «Это была совершенная авантюра. Я пришел сюда, ничего не зная о дверях», — смеется руководитель компании, которому иногда приходится стоять у станка самому.

В деревне Слабада Расейнского района предприятие по изготовлению дверей «Лоскана» было образовано почти три десятилетия назад. В то время его прежние владельцы в основном работали с российским рынком, поэтому после закрытия нескольких крупных клиентов компания столкнулась с трудностями.

«Мы слышим много разговоров, но нас пока ничего особенно не касается с точки зрения рабочих нагрузок. Мы слышим от наших коллег, что что-то происходит, может быть, больше в других отраслях, у мебельщиков, которые делают, например, стулья, столы и т. д. Некоторые из наших поставщиков говорят нам, что крупные компании сильно «буксуют», людей увольняют.

Правда, неясно, не повлияет ли на эти планы рецессия в Литве, но на данный момент бизнесмен уверяет, что никакого кризиса не чувствует, заказы не уменьшаются. По его словам, сложности ощущает мебельная промышленность и более крупные компании, которые зависят от одного заказчика.

В настоящее время 20 сотрудников работают на 1300 кв.м. в помещении бывшего детского сада, а рядом мы хотим оборудовать пристройку еще на примерно 1000 кв.м. Инвестиции достигнут пятизначной или даже шестизначной суммы, отмечает собеседник.

Сейчас мы купили соседний участок и планируем расширение, увеличим количество машин и людей, потому что в нынешних помещениях уже не умещаемся», — говорит Ю. Станкявичюс.

Не хватает и человеческих ресурсов, и места. У нас могли бы быть значительно более высокие продажи и мощности, но мы не предвидели, каким будет спрос.

А у нас такая область, куда все приходит позже. Строительство начинается с фундамента, все стараются достроить, так что кризисы к нам приходят через полгода или год.

Кроме того, мы стараемся не привязываться к одному клиенту, возможно, это нас тоже спасает. Раньше некоторые клиенты хотели, чтобы мы работали только на них, но мы отказались, и теперь у нас есть большая гарантия безопасности», — говорит Ю. Станкявичюс.

Руководитель отмечает, что на данный момент у него есть гарантированные заказы как минимум на три месяца вперед, но что их ждет через полгода, пока не знает. «Кризисы приходят и уходят, и этот пройдет, переждем и мы», — улыбается он. Он отмечает, что некоторые рынки уже восстанавливаются. «Норвегия уже год назад начала ощущать кризис, который мы в Литве только сейчас начинаем чувствовать, судя по заявлениям наших партнеров. Вроде бы норвежцы уже приходят в себя, хотя там и не было большого кризиса», — говорит руководитель.