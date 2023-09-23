В литовской деревне стартовал семейный бизнес: производство необычного продукта

Фабрика в родительском гараже
Супруги устроили фабрику в усадьбе родителей Томаса.
"Все хорошие дела рождаются в гараже, поэтому мы там и находимся. Здесь рождаются идеи и черный чеснок", – улыбается Довиле. Любовь всей семьи к чесноку зародилась в университетской лаборатории, где отец Довиле начал исследования влияния черного чеснока на здоровье людей. Свои теоретические знания женщина перенесла на идею семейного бизнеса.
Правда, черный чеснок – это не сорт, а продукт, полученный путем длительного брожения. Сажать его тоже не нужно, потому что из него ничего не вырастет. "Черный чеснок уже много лет используется в медицинских целях в таких странах, как Корея, Япония и Вьетнам. Около 20 лет назад черный чеснок появился в Европе как пищевая приправа и новый вкус, поскольку у него своеобразное интересное послевкусие" – рассказывает женщина.
Сейчас чеснок набирает популярность благодаря своей общей пользе для человеческого здоровья. "Как мы это обнаружили: в университете проводились испытания, чтобы выяснить, пригоден ли литовский чеснок для процессов ферментации и можно ли из него приготовить черный чеснок. Другой целью было изучить, как черный чеснок помогает восстановлению после тяжелых случаев коронавируса. Исследование не получило финансирования, поэтому вопрос остался в подвешенном состоянии. Но наша семья очень полюбила черный чеснок, и из этой любви родился бренд „Garlic moon“ ("Чесночная луна")", — говорит Довиле. В эту деятельность включился и муж. В основном он занимается приусадебными делами сельского туризма, но когда во время пандемии эта деятельность прекратилась, пришлось задуматься, что делать дальше и как использовать имеющиеся помещения.
Появляются конкуренты
Чесночное производство, расположенное в Качергине, пока является пилотным проектом, который стартовал три года назад. "Мы хотим посмотреть, будет ли черный чеснок интересен литовскому рынку. Это не массовое производство, но мы расширяемся с каждым годом, и число клиентов увеличивается: если сначала люди даже не знали, что такое черный чеснок, то теперь у нас расширяется круг постоянных клиентов", – радуется Довиле.
Хотя чеснок семьи Илявичяй попадает и на зарубежные рынки: в США, Канаду, Германию, Ирландию, Англию, но главная цель – производить для литовского рынка: "Мы не сильно работаем с зарубежными странами, но те же литовцы берут продукт за границей, представляя его как литовский продукт".
Когда три года назад пара начала разрабатывать бизнес-идею, они были первыми и единственными предпринимателями в Литве, которые сделали это. Однако литовцы – изобретательны, некоторые уже подсмотрели и начали делать то же самое. Однако Довиле говорит, что повторить ту же модель не так-то просто. "В Литве начинают появляться конкуренты, но мы единственные, кто использует метод длительного и медленного брожения без использования пластикового вакуума. Черный чеснок можно приготовить за семь дней, но вещества, ради которых мы его делаем, появляются только после длительного брожения", – говорит Довиле, добавляя, что процесс брожения здесь длится около двух месяцев.
"Со стороны это кажется очень простым: собрал чеснок, положил его в автомат, в пакет и продал за соответствующую цену. Но когда сталкиваешься со всеми технологиями, все не так просто", – отмечает Довиле.
Как производят черный чеснок
Ежегодно производится более тонны черного чеснока из чеснока, выращенного местными фермерами. Обычный литовский чеснок чернеет в результате брожения – он меняет не только цвет, но и вкус и запах. "Неприятная острота и запах исчезают, но суть в том, что ферментация усиливает его биоактивные свойства в 4–10 раз. Многие люди не могут употреблять сырой чеснок, потому что организм его не переваривает, он оставляет неприятную тяжесть в желудке и неприятный запах во рту, а ферментированный чеснок гораздо легче воспринимается и усваивается организмом", — говорит Довиле о пользе продукта.
Черный ферментированный чеснок звучит мистически и необычно, а своим внешним видом напоминает подгнивший чеснок. "Иногда клиенты спрашивают, почему вы нам прислали подгнивший чеснок, как я его посажу. Во-первых, его не сажают, он для еды. А во-вторых, он не гнилой, его и надо использовать таким. Но литовцы хотят сажать и выращивать в своем огороде", – смеется Томас.
Было немало ошибок
Однако постепенно жители Литвы открывают для себя этот необычный продукт, который можно использовать по-разному, ведь его можно сочетать с разными продуктами: от десертов до мяса и салатов. "Рекомендуется улучшить завтрак одним или двумя ломтиками. Подходит для каш, бутербродов, с авокадо и яйцом, даже в коктейлях или с кофе. Его кладут в мороженое или даже во фрукты", – говорит Довиле.
Черный чеснок – достаточно дорогой продукт из-за длительного процесса производства. В Бельгии одна головка стоит около 7-8 евро, а в Литве ее можно найти за 2,5-3,5 евро. Из-за необычного внешнего вида чеснока семья нашла способ, как использовать его в других продуктах. Также семейный бизнес производит соль, семена конопли с черным чесноком и другие продукты.
Однако Довиле признает, что за время становления было много ошибок. "Мы совершили много болезненных ошибок, прежде чем освоили эту технологию. Большую часть продукции пришлось списать, прежде чем она наконец-то получилась. Даже сейчас такие ошибки случаются. Брожение похоже на виноделие: одна ошибка и – уксус. И здесь то же самое", — говорит она. Все знания, по ее словам, они черпают из практики и благодаря общению с учеными.