В литовской деревне стартовал семейный бизнес: производство необычного продукта

Чесночное производство, расположенное в Качергине, пока является пилотным проектом, который стартовал три года назад. "Мы хотим посмотреть, будет ли черный чеснок интересен литовскому рынку. Это не массовое производство, но мы расширяемся с каждым годом, и число клиентов увеличивается: если сначала люди даже не знали, что такое черный чеснок, то теперь у нас расширяется круг постоянных клиентов", – радуется Довиле.

Хотя чеснок семьи Илявичяй попадает и на зарубежные рынки: в США, Канаду, Германию, Ирландию, Англию, но главная цель – производить для литовского рынка: "Мы не сильно работаем с зарубежными странами, но те же литовцы берут продукт за границей, представляя его как литовский продукт".

Когда три года назад пара начала разрабатывать бизнес-идею, они были первыми и единственными предпринимателями в Литве, которые сделали это. Однако литовцы – изобретательны, некоторые уже подсмотрели и начали делать то же самое. Однако Довиле говорит, что повторить ту же модель не так-то просто. "В Литве начинают появляться конкуренты, но мы единственные, кто использует метод длительного и медленного брожения без использования пластикового вакуума. Черный чеснок можно приготовить за семь дней, но вещества, ради которых мы его делаем, появляются только после длительного брожения", – говорит Довиле, добавляя, что процесс брожения здесь длится около двух месяцев.