2024.07.01 14:27

В литовских поездах появится третий класс: билеты будут на 30% дешевле

 
ru.DELFI.lt
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
ФОТО: LTG nuotr.

Компания LTG Link вводит третий класс на маршруте Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс. Билет в третьем классе стоит всего 13,60 евро, это на треть меньше, чем во втором. Билеты в третий класс начнут действовать с 15 июля, а купить их можно с 1 июля, пишет портал madeinvilnius.lt.

Маршрут Вильнюс–Клайпеда - один из самых популярных в летний сезон. Ежедневно услугами этого маршрута пользуются около 2000 пассажиров.

Чтобы предложить более дешевые билеты, компания изменила организацию перевозки пассажиров на этом маршруте, в вагонах купейного типа. В купе есть по 6 мест, поэтому группам ездить будет дешевле. Билет за такое место будет дешевле, студенты будут платить меньше 7 евро. Билет второго класса в зависимости от поезда стоит от 20,30 евро, первого – от 35,30 евро.

Желающие поехать из Вильнюса в Клайпеду в вагоне третьего класса, уже сейчас могут покупать билеты . Если эти билеты будут пользоваться популярностью, компания рассмотрит возможность введения третьего класса и на других маршрутах.

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