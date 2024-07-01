В литовских поездах появится третий класс: билеты будут на 30% дешевле

Маршрут Вильнюс–Клайпеда - один из самых популярных в летний сезон. Ежедневно услугами этого маршрута пользуются около 2000 пассажиров.
Чтобы предложить более дешевые билеты, компания изменила организацию перевозки пассажиров на этом маршруте, в вагонах купейного типа. В купе есть по 6 мест, поэтому группам ездить будет дешевле. Билет за такое место будет дешевле, студенты будут платить меньше 7 евро. Билет второго класса в зависимости от поезда стоит от 20,30 евро, первого – от 35,30 евро.
Желающие поехать из Вильнюса в Клайпеду в вагоне третьего класса, уже сейчас могут покупать билеты . Если эти билеты будут пользоваться популярностью, компания рассмотрит возможность введения третьего класса и на других маршрутах.