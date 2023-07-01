В литовских магазинах не осталось бесплатных одноразовых пакетов, покупатели намерены менять привычки

Журналист Delfi в субботу посетил несколько магазинов и заметил, что покупатели не спешат отказываться от одноразовых пакетов и готовы платить за них 1 цент.

Большинство покупателей обещали пересмотреть свои привычки.

"Придется отказаться от пакетов. Не из-за центов, а из-за устойчивости. Будем приходить с многоразовыми пакетами", – сказала семья, встреченная в магазине Iki.

Покупательница Дорита также сказала, что приветствует введение платы, но ее волнует, на что пойдут собранные средства.

"Если на экологию, я и два цента готова платить", – сказала она, заметив, что откажется от этих пакетов, сегодня еще воспользуется, поскольку не успела подготовиться, только вернулась из командировки.



Юргита, встреченная в магазине Maximа положила капусту прямо в корзину, без пакета. Она сказала, что старается не использовать пакеты, если без них можно обойтись. Женщина заметила, что ей не хватает информации о том, как за пакеты заплатить в кассе самообслуживания.