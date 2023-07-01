В литовских магазинах не осталось бесплатных одноразовых пакетов, покупатели намерены менять привычки

Журналист Delfi в субботу посетил несколько магазинов и заметил, что покупатели не спешат отказываться от одноразовых пакетов и готовы платить за них 1 цент.
Большинство покупателей обещали пересмотреть свои привычки.
"Придется отказаться от пакетов. Не из-за центов, а из-за устойчивости. Будем приходить с многоразовыми пакетами", – сказала семья, встреченная в магазине Iki.
Покупательница Дорита также сказала, что приветствует введение платы, но ее волнует, на что пойдут собранные средства.
"Если на экологию, я и два цента готова платить", – сказала она, заметив, что откажется от этих пакетов, сегодня еще воспользуется, поскольку не успела подготовиться, только вернулась из командировки.
Юргита, встреченная в магазине Maximа положила капусту прямо в корзину, без пакета. Она сказала, что старается не использовать пакеты, если без них можно обойтись. Женщина заметила, что ей не хватает информации о том, как за пакеты заплатить в кассе самообслуживания.
"Поэтому, спокойствия ради, я их не беру", – сказала Юргита.
Надежда со вздохом сказала, что знает о введенной плате, но не видит альтернативы таким пакетам.
"А что делать? Капусту или арбуз можно так взять, а что делать с помидорами?", – заметила женщина.
Аугустинас сказал, что старается жить устойчиво, поэтому давно не использует пластиковые пакеты. Он не думает, что символическая плата за эти пакеты изменит привычки жителей.
"Сознательные люди итак не будут брать пакеты, платно или бесплатно. А если кому-то нужно 10 мешков, то 10 центов этого не изменят", – считает он, заметив, что такие пакеты вообще должны запретить.