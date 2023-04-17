Сообщается, что в начале апреля было выдано разрешение на вылет из Каунаса в Россию частного самолета Beechcraft B24R Sierra. Сейчас этот самолет выставлен на продажу в Москве.
В этой схеме, по имеющимся данным, участвовал литовский пилот и предприниматель из России и Казахстана Леонид Соколов, у которого есть и бизнес в Литве.
Сообщается, что частный самолет в Мадриде продавала латвийская компания Fly Sky, акционером которой является действующая в Литве Aviaserviso grupė. Согласно расследованию, до апреля 2022 года эта компания принадлежала Соколову, а позже стала собственностью гражданки Германии.
В расследовании LRT отмечается, что Литовская администрация безопасности транспорта, выдающая разрешения на полеты, уверяет, что формально санкции не были нарушены. Однако обстоятельства этих действий все еще выясняет правоохрана.
Министерство транспорта Литвы назвало ситуацию неприглядной. В связи с этой ситуацией обратились в ведомства ЕС, чтобы ужесточить контроль за выполнением санкций.
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