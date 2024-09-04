2024.09.04 11:40

В Латвии приостановлен литовский проект стоимостью 200 млн евро – до лучших времен

 
Доминикас Даткунас
ELTA
ru.DELFI.lt
В Латвии приостановлен литовский проект стоимостью 200 млн евро
В Латвии приостановлен литовский проект стоимостью 200 млн евро
ФОТО: Marius Morkevičius | Elta

Планировавшийся проект по строительству завода по производству ДСП в латвийском городе Екабпилс приостановлен на неопределенный срок, сообщает издание Verslo žinios. За счет частных инвесторов планировалось построить завод стоимостью около 190 млн евро, а застройщиком и оператором завода должна была стать международная инвестиционная группа VMG.

„В настоящее время проект завода по производству ДСП в Екабпилсе приостановлен, мы изучаем дальнейшие возможности“, – сообщает литовское ЗАО VMG grupė, занимающееся деревообработкой, производством мебели и другими видами деятельности.

По словам Римаса Варанаускаса, владельца контрольного пакета акций ЗАО Freda и предприятия по производству мебели ЗАО Freda II, проект в Латвии приостановлен в ожидании более благоприятных с экономической точки зрения времен.

„На данный момент плит достаточно, и проект временно приостановлен“, – говорит Р. Варанаускас.

В 2021 году VMG grupė сообщила о планах по осуществлению проекта по строительству завода по производству ДСП стоимостью евро 190 млн евро. Завод планировалось построить к 2023 году.

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