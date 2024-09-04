В Латвии приостановлен литовский проект стоимостью 200 млн евро – до лучших времен

„В настоящее время проект завода по производству ДСП в Екабпилсе приостановлен, мы изучаем дальнейшие возможности“, – сообщает литовское ЗАО VMG grupė, занимающееся деревообработкой, производством мебели и другими видами деятельности.
По словам Римаса Варанаускаса, владельца контрольного пакета акций ЗАО Freda и предприятия по производству мебели ЗАО Freda II, проект в Латвии приостановлен в ожидании более благоприятных с экономической точки зрения времен.
„На данный момент плит достаточно, и проект временно приостановлен“, – говорит Р. Варанаускас.
В 2021 году VMG grupė сообщила о планах по осуществлению проекта по строительству завода по производству ДСП стоимостью евро 190 млн евро. Завод планировалось построить к 2023 году.