Министерство сельского хозяйства Латвии призывает правительство одобрить снижение НДС с 21 до 5% на свежее мясо, рыбу, яйца и основные молочные продукты.

По словам главы сети Norfa Дайнюса Дундулиса, если Латвия решит снизить НДС, то в северных регионах Литвы будет такая же ситуация, как и на теперешней границе с Польшей. Он заметил, что после снижения НДС в Польше, количество покупателей в магазинах Лаздияй, Мариямполе и других городах заметно сократилось.

"В случае с Латвией мы потеряем тех покупателей, которые поедут за продуктами в Латвию, и тех же латышей. Сейчас многие латыши приезжают за продуктами в Зарасай, Биржай, Мажейкяй, другие пригородные городки. Изменения будут ощутимыми, поскольку покупатели, живущие у границы, чувствительны к ценам", – сказал Дундулис.

Он напомнил, что после того как Латвия снизила акциз на алкоголь, литовцы стали ездить туда за алкоголем.

"Проблема кроется не только в ценах, но и в привычках жителей. Когда человек привыкает делать покупки в одном месте, его трудно вернуть. Даже после того как налоги станут одинаковыми,покупатели могут вернуться не сразу", – заметил Дундулис.

По словам главы ассоциации молочников Pieno centras Эгидиюс Симонис, сейчас поляки выигрывают в конкурентной борьбе с литовцами.

"Льготный НДС на продукты в Польше, на удобрение и на горючее. Кроме того, фермерам в Польше, пострадавшим от нынешней геополитической ситуации, обеспечили помощь на сумму 836млн. евро", - сказал Симонис.

Он обратил внимание на то, что литовским молочным товарам сейчас сложно конкурировать с импортируемыми из Польши.

"Если и латыши снизят НДС на молочные продукты и другие основные товары, то это будет еще один удар по литовскому производству и торговле на внутреннем рынке", – заметил Симонис