В Латвии не видят возможности для транзита удобрений из Беларуси

Частные латвийские грузоперевозчики заявили BNS, что в настоящее время "Беларуськалий" не осуществляет транзит удобрений через страну, и что нет никаких предпосылок для его осуществления в будущем. По их словам, Латвия, как и Литва, придерживается международных санкций и не хочет их нарушать.

Председатель правления Baltijas Tranzitas Serviss и член наблюдательного совета литовского перевозчика LGC Cargo Иварас Сормулис говорит, что не слышал о попытка в настоящее время провезти калийный груз "Беларуськалия" через Латвию.

"Пока я не слышал, чтобы кто-то перевозил удобрения "Беларуськалия" в Латвии. Я бы знал, если бы это было так", — сказал BNS Сормулис.

По словам Сормулиса, в компанию под его руководством поставщики белорусских удобрений не обращались.

На вопрос, может ли "Беларуськалий" теперь перевозить удобрения через порты на севере России, он сказал, что такая возможность есть, но более вероятным вариантом является Китай.

"Да, может (перевозить удобрения через Россию — BNS), но им это не нужно, они могут просто направить эти потоки удобрений в Китай. Да, это далеко, но сейчас цена калийных удобрений на рынке настолько высока, что такой маршрут вполне вероятен", — сказал председатель правления латвийской железнодорожной компании.

Марис Бремзе, председатель правления второй по величине латвийской железнодорожной компании Baltijas Expresis, осуществляющей перевозки грузов в порт Вентспилс, отказался комментировать, поступали ли в настоящее время компании конкретные предложения по перевозке удобрений "Беларуськалия".

В декабре прошлого года Бремзе подтвердил BNS, что общался с "Беларуськалием" по вопросам технических возможностей перевозки калийных грузов.

По его словам, Вентспилсский порт уже отгружал удобрения "Беларуськалия" в прошлом и мог бы сделать это сейчас, но это будет менее 11 млн тонн, которые "Беларуськалий" перевозит транзитом через Литву в Клайпедский порт.

В середине декабря министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что у него есть информация о том, что компании соседей Литвы намерены перенять транзит белорусских удобрений, но по решению латвийского правительства такой транзит не состоится как минимум до 15 января.

Портал afn.by тогда сообщил, что Латвия временно запретила перевозку по железной дороге грузов попавших под санкции белорусских компаний Belarusian Oil Trading House, "Белнефтехим", "Белшина", "Гродно Азот", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно" и "Беларуськалий".

Запрет действовал с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.

МИД и Министерство транспорта Латвии конкретно не ответили на запрос BNS о том, будет ли такой запрет продлен как для частных, так и для государственных перевозчиков. По их словам, в настоящее время из Беларуси запрещен провоз товаров из санкционных списков Евросоюза и США.

"Перевозка санкционных грузов по железной дороге в Латвию или транзит через нее из Беларуси запрещены в соответствии с регламентом ЕС и регламентом Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта процедура обязательна для всех - как для государственных, так и для частных лиц, и действует до тех пор, пока указанные санкции не будут отменены инициировавшими их учреждениями", — написало BNS комментарий Министерство транспорта Латвии.