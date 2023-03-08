В Литве в четвертом квартале прошлого года фиксировался 0,5-процентный спад ВВП.
В третьем квартале 2022 г. ВВП как в еврозоне, так и в ЕС увеличился на 0,4 проц.
Занятость в последнем квартале прошлого года как в еврозоне, так и в ЕС увеличилась на 0,3 проц., по сравнению с предыдущим кварталом.
В третьем квартале 2022 г. занятость повысилась на 0,3 проц. в еврозоне и на 0,2 проц. в ЕС.
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