В Литве в четвертом квартале прошлого года фиксировался 0,5-процентный спад ВВП.

В третьем квартале 2022 г. ВВП как в еврозоне, так и в ЕС увеличился на 0,4 проц.

Занятость в последнем квартале прошлого года как в еврозоне, так и в ЕС увеличилась на 0,3 проц., по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале 2022 г. занятость повысилась на 0,3 проц. в еврозоне и на 0,2 проц. в ЕС.