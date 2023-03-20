В конце 2022 года в Литве вакансий было меньше, чем в среднем в еврозоне

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По данным Евростата, в четвертом квартале 2022 г. уровень свободных рабочих мест в еврозоне составлял 3,1 проц., т.е. столько же, сколько кварталом ранее, но выше, чем в четвертом квартале 2021 г., когда он составлял 2,8 проц.
Уровень свободных рабочих мест в Еврозоне в четвертом квартале 2022 г. составил 2,8 проц. – ниже, чем кварталом ранее (2,9 проц.), но выше, чем в четвертом квартале 2021 г. (2,6 проц.).
В Литве в четвертом квартале 2022 г. было 1,7 проц. вакансий.
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