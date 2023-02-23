Больше всего – на 0,9 тыс. – сократилось количество свободных рабочих мест в промышленных предприятиях. В торговых и строительных компаниях их было по 0,8 тыс. меньше, чем в третьем квартале 2022 г.

В конце четвертого квартала 2022 г. уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,7 проц. – это на 0,2 проц. меньше, чем кварталом ранее и на 0,1 проц. меньше, чем годом ранее.

Самый высокий уровень свободных рабочих мест в четвертом квартале 2022 г. был в учреждениях и предприятиях госуправления и обороны; обязательного социального страхования (4,2 проц.); транспортно-складской деятельности (2,7 проц.), информационно-коммуникационной деятельности (2,6 проц.). Самый низкий уровень свободных рабочих мест был в образовательных учреждениях и компаниях по операциям с недвижимостью – по 0,4 проц., предприятиях сельскохозяйственной, лесохозяйственной и рыболовной деятельности (0,5 проц.).

Больше всего вакансий в четвертом квартале 2022 г. было в транспортно-складских предприятиях – 4,3 тыс. (18,9 проц. всех свободных рабочих мест), промышленных – 3,8 тыс. (16,6 проц.), госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 3,6 тыс. (16 проц.).

В 2022 г. в стране было 25,7 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников, по сравнению с 2021 г., их число увеличилось на 1,5 тыс. (6 проц.). За год число вакансий больше всего увеличилось в учреждениях и предприятиях госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 0,7 тыс., строительных компаниях – 0,5 тыс., предприятиях, оказывающих услуги размещения и общепита – 0,4 тыс.