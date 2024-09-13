2024.09.13 15:55

В Клайпеде открылся бизнес-парк NordSpace

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nord Space
Nord Space
ФОТО: nordspace.lt

В четверг в Клайпеде открылся парк бизнес-боксов NordSpace. На открытии 52 корпусам проекта бизнес-боксов были присвоены исключительные названия ветров.

Бизнес-боксы – это небольшие помещения для бизнеса площадью 40-90 квадратных метров, ориентированные на различные виды предприятий малого бизнеса. В них можно осуществлять производственную деятельность, складировать вещи, обустраивать офисные помещения и управлять помещениями удаленно с помощью умного приложения, говорится в сообщении.

„Мы рады обозначить наш портовый город зеленым цветом на карте Nordspace – на данный момент почти половина бизнес-боксов занята и сдана в аренду. Мы с нетерпением ждем нового старта, вдохновляющих партнерств и нового перспективного сообщества предпринимателей, которое, как мы верим, будет способствовать развитию не только нас, но и Клайпеды“, - сказал глава NordSpace Миндаугас Бутнорюс.

В настоящее время NordSpace управляет 8 бизнес-парками в крупных городах Литвы, развивает два новых бизнес-парка в Латвии и один в столице Польши Варшаве.

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