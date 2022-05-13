В Клайпеду в воскресенье прибудет груз газа из США

По данным BNS, этот груз предназначается крупнейшему в Литве импортеру природного газа – Йонавскому заводу азотных удобрений Achema.
Как сообщила BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, ходящее под французским флагом судно LNG Endeavour доставит в Клайпедский порт 150 тыс. кубометров СПГ.
Груз идет из шатата Луизиана, из порта Лей-Чальз, где находится завод по сжижению газа Cameron LNG.
Как свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, LNG Endeavour в данный момент проходит датский остров Лесё в проливе Каттегат.
После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность Литвы в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала СПГ, на который ежемесячно будет поступать по три крупных партии сжиженного газа.
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