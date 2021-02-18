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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в четверг пришел новый крупный груз из США. Оператор терминала Klaipėdos nafta сообщил агентству BNS, что газовоз Cool Runner прибыл в четверг 18 февраля.
В Клайпеду пришел новый груз сжиженного природного газа из США
© DELFI

Танкер доставил из Техаса, с терминала компании Freeport LNG, около 140 тыс. кубометров СПГ. Сам газовоз Cool Runner построен в 2014 году и ходит под флагом Мальты.

Доставленный газ стал первым крупным грузом в Клайпеде с начала января. Это уже седьмой газовоз из США на терминале с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.

Как показывают данные порталов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз пришвартовался у судна-газохранилища Independence в четверг утром.

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