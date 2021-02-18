В Клайпеду пришел новый груз сжиженного природного газа из США

Танкер доставил из Техаса, с терминала компании Freeport LNG, около 140 тыс. кубометров СПГ. Сам газовоз Cool Runner построен в 2014 году и ходит под флагом Мальты.
Доставленный газ стал первым крупным грузом в Клайпеде с начала января. Это уже седьмой газовоз из США на терминале с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.
Как показывают данные порталов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз пришвартовался у судна-газохранилища Independence в четверг утром.
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