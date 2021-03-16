В Клайпеду пришел новый груз СПГ "Новатэка"

Газовоз Coral Energy прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и рано утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 15 тыс. кубометров СПГ.

В Клайпеду в прошлые выходные прибыл и восьмой крупный груз из США. Судно Cool Voyager прибыло с завода Sabine Pass с 138 тыс. кубометров СПГ.