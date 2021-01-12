В Клайпеду пришел новый груз СПГ из Высоцка

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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в воскресенье пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
Как показывают данные порталов myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia пришел из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Эти небольшие газовозы доставляют примерно около 10 тыс. кубометров СПГ. На текущей неделе ожидается еще одно такое судно.
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