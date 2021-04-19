Газовоз Arctic Aurora прибыл в пятницу и в субботу вечером стоял пришвартованный у судна-газохранилища терминала Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.

Оператор терминала Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что судно привезло 138 тыс. кубометров газа, оно пришло из порта Саванна в штате Джорджия.