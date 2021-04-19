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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый крупный груз СПГ из США - десятое такое судно с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Газовоз Arctic Aurora прибыл в пятницу и в субботу вечером стоял пришвартованный у судна-газохранилища терминала Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.

Оператор терминала Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что судно привезло 138 тыс. кубометров газа, оно пришло из порта Саванна в штате Джорджия.

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