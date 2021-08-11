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В выходные на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибывает новый крупный груз газа из США - 14-й такой груз в этом газовом году.
В Клайпеду прибывает новый груз СПГ из США
© DELFI

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что прибытие газовоза Gaslog Westminster ожидается 14-15 августа.

"Газовоз везет около 138 тыс. кубометров СПГ с завода сжиженного газа Sabine Pass в США. Данный корабль первый раз заходит в Клайпедский порт", - сообщает оператор.

Терминалом Sabine Pass управляет американская компания Cheniere Energy.

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