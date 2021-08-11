В Клайпеду прибывает новый груз СПГ из США

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что прибытие газовоза Gaslog Westminster ожидается 14-15 августа.
"Газовоз везет около 138 тыс. кубометров СПГ с завода сжиженного газа Sabine Pass в США. Данный корабль первый раз заходит в Клайпедский порт", - сообщает оператор.
Терминалом Sabine Pass управляет американская компания Cheniere Energy.
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