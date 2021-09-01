В Клайпеду прибывает груз СПГ из США

"Газовоз Madrid Spirit в первый зайдет в Клайпедский порт, он доставит 70 тыс. кубометров СПГ из США", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

Обычно подобные газовозы доставляют около 140 тыс. кубометров СПГ.

"В Клайпеде с газовоза разгрузят частичный груз. У терминала в данный момент семь пользователей, которые сами решают, откуда и в каком объеме импортировать СПГ", – сообщил оператор терминал.

По данным систем мониторинга движения судов, Madrid Spirit прибывает из Ков-Пойнта в Мериленде, где действует терминал экспорта СПГ компании Dominion Energy.