В Клайпеду прибывает груз СПГ из США

"Газовоз Madrid Spirit в первый зайдет в Клайпедский порт, он доставит 70 тыс. кубометров СПГ из США", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.
Обычно подобные газовозы доставляют около 140 тыс. кубометров СПГ.
"В Клайпеде с газовоза разгрузят частичный груз. У терминала в данный момент семь пользователей, которые сами решают, откуда и в каком объеме импортировать СПГ", – сообщил оператор терминал.
По данным систем мониторинга движения судов, Madrid Spirit прибывает из Ков-Пойнта в Мериленде, где действует терминал экспорта СПГ компании Dominion Energy.
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