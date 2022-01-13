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В четверг утром на в Клайпеду прибыл небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) из Высоцка, где находится завод крупнейшей частной газовой компании России "Новатэк".
В Клайпеду прибыло небольшое судно СПГ из Высоцка
© AFP / Scanpix

Судно Coral Favia в четверг утром пришвартовалось к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала СПГ - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.

Обычно суда из Высоцка доставляют грузы в объеме до 10 тыс. кубометров.

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