В Клайпеду прибыл пятый груз СПГ для компании PGNiG

Государственная компания Klaipedos nafta-оператор станции указывает, что примерно 3 тыс. тонн кубометров СПГ в начале апреля доставило судно Kairos, газ прибыл из Норвегии.
До сих пор PGNiG импортировала через Клайпеду около 8,4 тыс. тонн СПГ или около 127 гигаватт-часов энергии. За первые годы работы 92% газа было поставлено в Польшу, 6% – клиентам в Литве, а оставшаяся часть была доставлена в Латвию.
PGNiG в апреле прошлого года стала главным клиентом газораспределительной станции, а договор стратегического партнерства на пять дет заключена в ноябре прошлого года.
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