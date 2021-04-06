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На находящуюся в управлении оператора терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и нефтетерминала Klaipedos nafta газораспределительную станцию прибыл пятый груз газа, предназначенный для польской нефтегазовой компании PGNiG, которая весной стала основным клиентом станции.
В Клайпеду прибыл пятый груз СПГ для компании PGNiG
© DELFI

Государственная компания Klaipedos nafta-оператор станции указывает, что примерно 3 тыс. тонн кубометров СПГ в начале апреля доставило судно Kairos, газ прибыл из Норвегии.

До сих пор PGNiG импортировала через Клайпеду около 8,4 тыс. тонн СПГ или около 127 гигаватт-часов энергии. За первые годы работы 92% газа было поставлено в Польшу, 6% – клиентам в Литве, а оставшаяся часть была доставлена в Латвию.

PGNiG в апреле прошлого года стала главным клиентом газораспределительной станции, а договор стратегического партнерства на пять дет заключена в ноябре прошлого года.

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