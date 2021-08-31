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Во вторник в Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) российской газовой компании "Новатэк" – уже 49-й такой груз в начавшемся в октябре этом газовом году.
В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из Высоцка
© DELFI

Газовоз Coral Fungia прибыль из Высоцка, где находится завод компании "Новатэк", и утром пришвартовался у судна-газохранилища Independence терминала СПГ, показали данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com.

Такие небольшие судна перевозят 9,5-15 тыс. кубометров СПГ. По данным оператора терминала компании Klaipėdos naftа, во вторник ожидалась доставка на терминал 9,5 тыс. кубометров СПГ.

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