В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из Высоцка

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод компании "Новатэк", и утром пришвартовался у судна-газохранилища Independence терминала СПГ, показали данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com..
Такие небольшие судна перевозят 9,5-15 тыс. кубометров СПГ. По данным оператора терминала компании Klaipėdos naftа, в среду было доставлено 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В текущем газовом году в Клайпеду уже прибыло 16 крупных газовозов. 14 из них были из США, по одному из Египна и Тринидада и Тобаго.
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