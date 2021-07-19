В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из США

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что газовоз Cool Runner везет из Фрипорта 138 тыс. кубометров СПГ.
Во Фрипорте (штат Техас) действует завод сжиженного газа компании Freeport LNG. Порталы наблюдения за судами показывают, что Cool Runner сейчас находится у берегов Флориды. В понедельник утром Cool Runner пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.
На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.
В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 42 небольших судна из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.
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