В среду утром газовоз Coral Energy, ходящий под нидерландским флагом, пришвартовался к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com и myshiptracking.com, marinetraffic.com.
Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 15 тыс. кубометров СПГ.
На минувшей неделе у судна-хранилища Independence швартовались также прибывшие из Высоцка газовозы Coral Fungia и Coral Energy, которые доставили соответственно 9,5 и 15 тыс. кубометров СПГ.
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