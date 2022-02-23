В среду утром газовоз Coral Energy, ходящий под нидерландским флагом, пришвартовался к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com и myshiptracking.com, marinetraffic.com.

Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 15 тыс. кубометров СПГ.

На минувшей неделе у судна-хранилища Independence швартовались также прибывшие из Высоцка газовозы Coral Fungia и Coral Energy, которые доставили соответственно 9,5 и 15 тыс. кубометров СПГ.