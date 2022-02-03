Судно Coral Favia под флагом Нидерландов в четверг пришвартовалось к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com и myshiptracking.com.
Как сообщил BNS оператор терминала компании Klaipedos nafta, газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.
Обычно из Высоцка приходят грузы до 10 тыс. кубометров.
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