Судно Coral Favia под флагом Нидерландов в четверг пришвартовалось к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала компании Klaipedos nafta, газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.

Обычно из Высоцка приходят грузы до 10 тыс. кубометров.