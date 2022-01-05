В Клайпеду прибыл небольшой груз СПГ из России

Судно Coral Eenergice под флагом Нидерландов пришвартовалось к плавучему газохранилищу Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com и www.vesselfinder.com.

Согласно графику оператора терминала компании Klaipėdos nafta, газовоз должен был привезти 17 тыс. кубометров СПГ.

Обычно из Высоцка приходят грузы до 10 тыс. кубометров.