Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", в пятницу утром он пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.
Эти небольшие газовозы доставляют 9,5-15 тыс. кубометров СПГ, показывает график оператора Klaipedos nafta.
В этом газовом году терминал обслужил и 11 крупных газовозов из США, один из них доставил 138 тыс. кубометров СПГ. С октября прошлого года, когда начался газовый год, на терминал прибыли еще по одному газовозу из Египта и Тринидада и Тобаго.
Ранее основная часть грузов газа на терминал прибывала из Норвегии, однако осенью прошлого года возник пожар на заводе по ссжижению газа Equinor.
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