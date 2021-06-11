aA
В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 37-ой такой груз в начавшемся в октябре газовом году и 50-ый газовоз на этом терминале за этот период.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", в пятницу утром он пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

Эти небольшие газовозы доставляют 9,5-15 тыс. кубометров СПГ, показывает график оператора Klaipedos nafta.

В этом газовом году терминал обслужил и 11 крупных газовозов из США, один из них доставил 138 тыс. кубометров СПГ. С октября прошлого года, когда начался газовый год, на терминал прибыли еще по одному газовозу из Египта и Тринидада и Тобаго.

Ранее основная часть грузов газа на терминал прибывала из Норвегии, однако осенью прошлого года возник пожар на заводе по ссжижению газа Equinor.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Клайпеде – новый крупный груз газа США (25)

В понедельник в Литву прибыл новый крупный груз...

TOP новостей

„Bolt“ eTaksi automobiliuose įrengė izoliuotas vietas keleiviams

В Вильнюсе подорожали услуги такси, машин не хватает даже в обычные дни (24)

Наступило лето, смягчаются условия карантина, жители...

Профессор: это фантастика - Литва совсем рядом с желтой зоной (8)

Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается....

Новая система в сфере торговли автомобилями от перекупщика не спасла (8)

В Литве с 1 мая 2021 года действует новая система продажи...

Министр экономики Литвы: может быть, после карантина необходимость в "паспорте возможностей" отпадет (17)

В Литве эпидемиологическая ситуация улучшается, все...

В Каунасе прошел сильный ливень и град  ливень идет в Вильнюс

В пятницу в полдень в Каунасе прошел сильный град....