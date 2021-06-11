Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", в пятницу утром он пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

Эти небольшие газовозы доставляют 9,5-15 тыс. кубометров СПГ, показывает график оператора Klaipedos nafta.

В этом газовом году терминал обслужил и 11 крупных газовозов из США, один из них доставил 138 тыс. кубометров СПГ. С октября прошлого года, когда начался газовый год, на терминал прибыли еще по одному газовозу из Египта и Тринидада и Тобаго.

Ранее основная часть грузов газа на терминал прибывала из Норвегии, однако осенью прошлого года возник пожар на заводе по ссжижению газа Equinor.