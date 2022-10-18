aA
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыла крупная партия газа из США. Это вторая партия СПГ в этом месяце.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

По данным BNS, груз предназначен для эстонской энергетической группы Elenger (Eesti Gaas).

Газовоз Isabella, ходящий под греческим флагом, прибыл в Клайпедский порт во вторник утром и пришвартовался к судну-хранилищу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, servefinder.com и myshiptracking.com.

Как ранее сообщал BNS оператор терминала - компания Klaipėdos nafta, газовоз доставил 153 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл с завода по сжижению газа Sabine Pass в американском штате Луизиана, которым управляет американская компания Sabine Pass Cheniere Energy.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Половина терминала СПГ зарезервирована для зарубежных компаний

После резервирования примерно половины мощностей...

TOP новостей

Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади

Возможно, самый большой шок на рынке энергетики и время...

Третий этап либерализации рынка электричества в Литве отсрочен: что надо знать жителям

В Литве в силу вступили поправки, которыми третий этап...

За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы

Всем известно, что отпуск во время школьных каникул...

Эфир Delfi: атаки дронов-камикадзе на Украину и побег из-под оккупации в Электренай

О российских атаках дронами-камикадзе на Киев и другие...

Meninė instaliacija prie Vilniaus rotušės Meninė instaliacija prie Vilniaus rotušės

Инсталляцию со ступенек Ратуши уберут досрочно: невозможно обеспечить безопасность

Инсталляция Дайнюса Лишкявичюса на ступеньках...