В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ

По данным BNS, этот груз предназначается крупнейшему в Литве импортеру природного газа – йонавскому заводу азотных удобрений Achema.
Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta - ходящее под французским флагом судно LNG Endeavour доставит в Клайпедский порт 150 тыс. кубометров СПГ.
В воскресенье утром LNG Endeavour пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.comrodo portalai marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.
Груз пришел из штата Луизиана, из порта Лей-Чальз, где находится завод по сжижению газа Cameron LNG.
После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность страны в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала СПГ, на который ежемесячно будет поступать по три крупных партии СПГ.
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