В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ

По данным BNS, этот груз предназначается крупнейшему в Литве импортеру природного газа – йонавскому заводу азотных удобрений Achema.

Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta - ходящее под французским флагом судно LNG Endeavour доставит в Клайпедский порт 150 тыс. кубометров СПГ.

В воскресенье утром LNG Endeavour пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.comrodo portalai marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Статьи по теме: В Клайпеду в воскресенье прибудет груз газа из США

Груз пришел из штата Луизиана, из порта Лей-Чальз, где находится завод по сжижению газа Cameron LNG.

После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность страны в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала СПГ, на который ежемесячно будет поступать по три крупных партии СПГ.