По информации BNS, груз предназначается для поставщика газа Ignitis, принадлежащего госэнергохолдингу Ignitis grupе.
Газовоз Elisa Larus, ходящий под французским флагом, в среду утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.
Газовоз доставил в Клайпеду 155 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) терминала Calcasieu Pass, который принадлежит компании Venture Global LNG.
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