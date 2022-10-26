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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз из США. Это уже третий груз СПГ в этом месяце.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

По информации BNS, груз предназначается для поставщика газа Ignitis, принадлежащего госэнергохолдингу Ignitis grupе.

Газовоз Elisa Larus, ходящий под французским флагом, в среду утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Газовоз доставил в Клайпеду 155 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) терминала Calcasieu Pass, который принадлежит компании Venture Global LNG.

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