По информации BNS, груз предназначается для поставщика газа Ignitis, принадлежащего госэнергохолдингу Ignitis grupе.

Газовоз Elisa Larus, ходящий под французским флагом, в среду утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Газовоз доставил в Клайпеду 155 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) терминала Calcasieu Pass, который принадлежит компании Venture Global LNG.