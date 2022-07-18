По данным BNS, груз предназначен для поставщика газа Ignitis из контролируемой государством группы компаний Ignitis grupе.
Газовоз Minerva Limnos, ходящий под мальтийским флагом, в понедельник утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.
Газовоз доставил в Клайпеду около 150 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) порта Лейк-Чарльз, где действует завод по сжижению СПГ Cameron LNG.
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