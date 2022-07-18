aA
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз из США. Это уже второй груз СПГ в этом месяце.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

По данным BNS, груз предназначен для поставщика газа Ignitis из контролируемой государством группы компаний Ignitis grupе.

Газовоз Minerva Limnos, ходящий под мальтийским флагом, в понедельник утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Статьи по теме:
Представители Германии интересуются опытом литовского терминала СПГ в Клайпеде

Газовоз доставил в Клайпеду около 150 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) порта Лейк-Чарльз, где действует завод по сжижению СПГ Cameron LNG.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Больше компаний сокращает рабочую неделю, предприниматели считают, что это скажется на ценах

За границей популярность набирает сокращенная рабочая...

Экс-президент Литвы: мне никто не может запретить иметь свое мнение

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила, что...

Премьер Литвы о предложении разобрать рельсы: у горячих голов есть разные предложения

Премьер-министр Ингрида Шимоните призывает не...

Сецэфир Delfi – Эмануэлис Зингерис: Украинцы стали силой, цементирующей Европейский союз

Депутат Сейма Литвы , глава литовской делегации в...

В результатах нового опроса – перемены: это сигнал не только для правительства, но и для одной политической силы

В рейтинге политических партий ярко выражены перемены:...