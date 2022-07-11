В субботу утром газовоз BW Tulip, ходящий под сингапурским флагом, прибыл в порт Клайпеды и пришвартовался к судну-хранилищу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, shipfinder.com и myshiptracking.com.
Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 142 тыс. кубометров газа.
Груз прибыл с завода по сжижению газа Cameron LNG, расположенного в порту Лейк-Чарльз в американском штате Луизиана.
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