По информации BNS, груз предназначен для польского нефтегазового предприятия PGNiG – это второй с 1 мая груз для Польши, который прибыл в Клайпеду с начала действия магистрального газопровода между Литвой и Польшей (GIPL).
Газовоз Diamond Gas Crystal, который ходит под сингапурским флагом, в пятницу прибыл в Клайпеду и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com.
Газовоз доставил в Клайпеду около 145 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Луизиана (США) порта Лэйк-Чарльз.
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