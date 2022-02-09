Ходящий под мальтийским флагом газовоз Pearl LNG в среду утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com.
Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, сейчас газовоз швартуют у терминала.
На прошлой неделе Klaipedos nafta информировала BNS, что Pearl LNG должен доставить в Клайпедский порт около 140 тыс. кубометров СПГ.
Это первый груз СПГ из США в начавшемся в октябре прошлого года новом газовом году.
По данным BNS, этот груз предназначается госэнергоходингу Ignitis grupe, часть груза будет продано вильнюсским теплосетям Vilniaus silumos tinklai (VST).
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