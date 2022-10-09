По данным BNS, груз предназначается для крупнейшего литовского импортера природного газа - производителя азотных удобрений компании Achema.
По данным порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com, газовоз Arctic Voyager прибыл в Клайпедский порт в пятницу утром и пришвартовался возле судна-газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ (ТСПГ).
Ранее оператор терминала компания Klaipėdos nafta сообщила BNS, что газовоз привез 136,5 тыс. кубометров газа.
Груз прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor.
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