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В пятницу в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. Это первый груз СПГ в октябре.
SGD laivas-saugykla Independence
SGD laivas-saugykla Independence
© DELFI / Erikas Skardžius

По данным BNS, груз предназначается для крупнейшего литовского импортера природного газа - производителя азотных удобрений компании Achema.

По данным порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com, газовоз Arctic Voyager прибыл в Клайпедский порт в пятницу утром и пришвартовался возле судна-газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ (ТСПГ).

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Ранее оператор терминала компания Klaipėdos nafta сообщила BNS, что газовоз привез 136,5 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor.

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