Газовоз Arctic Aurora под флагом Мальты прибыл в порт Клайпеды в воскресенье днем ​​и пришвартовался к судну-газохранилищу Independence, сообщают порталы marinatraffic.com, shipfinder.com и myshiptracking.com.

Как ранее сообщал BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 137 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл из порта Мелкойя на севере Норвегии, где расположен завод по сжижению газа Hamerfest, принадлежащий Equinor, который возобновил работу в начале июня. Раньше большая часть грузов СПГ поступала с этого завода на Клайпедский ТСПГ, но это прекратилось после пожара, вспыхнувшего в сентябре 2020 года.