По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего импортера природного газа в Литву - йонавского производителя азотных удобрений Achema.

Газовоз British Mentor под британским флагом прибыл в Клайпедский порт в понедельник вечером и пришвартовался к нефтехранилищу Independence, сообщают порталы marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Статьи по теме: В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ

Как ранее сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 150 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл с завода по сжижению газа в египетском порту Думьят.

После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, весь спрос на литовский газ удовлетворяется через Клайпедский терминал СПГ. На него каждый месяц будет поступать по три крупных груза СПГ.