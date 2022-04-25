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В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз газа из США. Это уже третий груз СПГ в этом месяце.
В Клайпеду прибыл большой груз СПГ из США
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В воскресенье ночью газовоз BW Pavilion Aranthera под флагом Сингапура прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил ранее BNS оператор терминала Klaipedos nafta, BW Pavilion Aranthera доставил в Клайпедский порт 138 тыс. кубометров СПГ.

Груз прибыл с завода по сжижению природного газа в порту Корпус-Кристи (штат Техас, США) - в этом порту действует экспортный терминал СПГ, которым управляет Cheniere Energy.

После того как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность Литвы в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала СПГ, на который ежемесячно будет поступать по три крупных партии СПГ.

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