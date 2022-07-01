По данным BNS, груз предназначается полькой нефте-газовой компании PGNiG.
Судно Arctic Princess, ходящее под норвежским флагом, в четверг вечером прибыло в Клайпедский порт и пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.
Как сообщил неделю назад BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 150 тыс. кубометров газа.
Газовоз Arctic Princess прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Ранее с этого завода в Клайпеду прибывала основная часть грузов СПГ, однако после пожара осенью 2020 года поставки приостановились.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Некоторые старые многоквартирные дома планируют снести, готовят необходимые законы
Жителей некоторых многоквартирных домов Литвы ждут...
Депутат обратился в прокуратуру из-за нескошенной травы на разделительных полосах в столице
Депутат парламентской фракции "Во имя Литвы " Лукас...
Министры: будет ли компенсация на газ и электричество в следующем году, станет известно осенью
Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что сейчас...
Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного
1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы...
Delfi – итоги недели: Ландсбергис, НАТО, Калининградский транзит и инфляция
В пятницу подведем итоги уходящей недели с литовским...