По данным BNS, груз предназначается полькой нефте-газовой компании PGNiG.

Судно Arctic Princess, ходящее под норвежским флагом, в четверг вечером прибыло в Клайпедский порт и пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Как сообщил неделю назад BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 150 тыс. кубометров газа.

Газовоз Arctic Princess прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Ранее с этого завода в Клайпеду прибывала основная часть грузов СПГ, однако после пожара осенью 2020 года поставки приостановились.