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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый груз газа из США.
В Клайпеду прибыл большой груз газа из США
© DELFI

Газовоз Traiano Knutsen под норвежским флагом в ночь на четверг зашел в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 160 тыс. кубометров СПГ.

Газовоз прибыл в Клайпеду из порта Саванна в американском штате Джорджия.

По данным BNS, этот груз предназначен для предприятия Ignitis государственной группы Ignitis grupe.

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