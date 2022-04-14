В Клайпеду прибыл большой груз газа из США

Газовоз Traiano Knutsen под норвежским флагом в ночь на четверг зашел в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз доставил 160 тыс. кубометров СПГ.

Газовоз прибыл в Клайпеду из порта Саванна в американском штате Джорджия.

По данным BNS, этот груз предназначен для предприятия Ignitis государственной группы Ignitis grupe.