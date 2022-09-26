В Клайпеду прибыл большой груз газа из Норвегии и США

По данным BNS, груз предназначен для польской нефтегазовой компании PGNiG.

В субботу утром газовоз British Achiever, ходящий под флагом Соединенного Королевства, прибыл в порт Клайпеды и пришвартовался к судну-хранилищу терминала Independence, сообщают порталы marinetraffic.com, shipfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 150 тыс. кубометров газа.

По данным Klaipedos nafta, три четверти газового груза было доставлено из порта Мелкоя, что на севере Норвегии, где расположен принадлежащий Equinor завод по сжижению газа Hamerfest, возобновивший работу в начале июня. До вспыхнувшего в сентябре 2020 года пожара большая часть грузов СПГ поступала на Клайпедский СПГ-терминал этого завода.

Остальной груз был доставлен из американского порта Коув-Пойнт в штате Мэриленд, где работает экспортный терминал СПГ Dominion Energy.