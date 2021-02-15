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На этой неделе в Клайпеду должен быть доставлен новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Впервые его доставит танкер-газовоз Cool Runner.
В Клайпеду идет новый груз сжиженного природного газа из США
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Оператор терминала Klaipėdos nafta сообщила BNS, что Cool Runner должен прибыть в четверг 18 февраля. Он доставит из Техаса, с терминала компании Freeport LNG, около 140 тыс. кубометров СПГ.

Груз СПГ, который доставит построенный в 2014 году и плавающий под флагом Мальты газовоз, станет первым крупным грузом газа в Клайпеде с начала января. Это уже седьмой газовоз из США на терминале с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.

С октября на терминал прибыло 22 небольших газовоза (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод "Новатэк".

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