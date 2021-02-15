В Клайпеду идет новый груз сжиженного природного газа из США

Оператор терминала Klaipėdos nafta сообщила BNS, что Cool Runner должен прибыть в четверг 18 февраля. Он доставит из Техаса, с терминала компании Freeport LNG, около 140 тыс. кубометров СПГ.
Груз СПГ, который доставит построенный в 2014 году и плавающий под флагом Мальты газовоз, станет первым крупным грузом газа в Клайпеде с начала января. Это уже седьмой газовоз из США на терминале с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.
С октября на терминал прибыло 22 небольших газовоза (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод "Новатэк".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: статистика коронавируса в Литве показывает нехорошую тенденцию (37)
С сегодняшнего дня в Литве может работать малый...
В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами (15)
С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты. В...
Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба (16)
В понедельник в Литве состоялось заседание...
Литовские владельцы баров готовятся к протестам: помощь оказывают недостаточно быстро (19)
В субботу после обеда литовские организации,...
Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (42)
В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...